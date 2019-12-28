الاتحاد يستضيف الإسماعيلي في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية

يستضيف الاتحاد السكندري فريق الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الذهاب من دور الثمانية من بطولة محمد السادس للأندية العربية البطلة «البطولة العربية»، على ملعب ستاد الإسكندرية الدولي.

يقود المباراة طاقم تحكيم سعودي مكون من تركي الخضير، حكمًا للساحة، يعاونه كل من ماجد الشمراني وخالد الضريس مساعدين، وخلف الشمري حكمًا رابعًا، كما سيتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» خلال اللقاء.

وتأهل الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد التفوق على المحرق البحريني بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الإسماعيلي بعد التفوق على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

ويطمح الاتحاد السكندري إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب والمقرر إقامتها في الرابع والعشرين من يناير المقبل على ستاد الإسماعيلية.

وأعلنت الجهات الأمنية بالإسكندرية عن موافقتها على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة اليوم والمقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية.

ويسعى الفريق السكندري لمحو أثار الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في أخر مبارياته بالدوري المحلي، عندما سقط برباعية نظيفه أمام مضيفه الأهلي في الجولة العاشرة، ليحتل الفريق المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل الإسماعيلي اللقاء بحالة شبيهة بغريمه الاتحاد بعد السقوط أيضًا في الجولة العاشرة من الدوري المحلي أمام المقاولون العرب بثنائية نظيفة، ليقبع الفريق في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وأكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالإسماعيلي، على أن اللاعبين لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز في المباراة أمام الاتحاد السكندري، وقال المنياوي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «اللاعبون لديهم إصرار كبير، على تحقيق الفوز أمام الاتحاد، لمصالحة الجماهير، بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري أمام الأهلي والمقاولون العرب، نسير بخطى ثابتة في البطولة العربية، ونسعى للوصول للمباراة النهائية للبطولة».

وأضاف: «الاتحاد السكندري، فريق كبير، خاصة أنه فاز علينا في الدوري بثلاثية نظيفة».

وفي ذات السياق، أعلن الجهاز الفني للفريق، قائمة لاعبيه للمباراة والتي شهدت عودة كل من أسامة إبراهيم وإبراهيم أبو اليزيد بعد غيابهما لفترة طويلة بسبب الإصابة، فضلا عن عودة وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدي زكي.