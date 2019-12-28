الأمم المتحدة تعتمد قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم /السبت/ قرارا روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن مشروع القرار الروسي حصل على موافقة 79 دولة وعارضته 60 دولة وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت.

وينص القرار على مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخاصة جلسة تنظيمية لمدة 3 أيام في أغسطس 2020 في نيويورك للاتفاق على خطة وإجراءات للعمل في المستقبل بهذا الصدد، وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم عمل اللجنة.