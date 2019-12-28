إجراء 18 عملية جراحية مجانا بمستشفى قرية العمار بطوخ







قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، إنه تم إجراء 18 عملية جراحية عامة بالمجان في يوم واحد بمستشفى التكامل بقرية العمار الكبرى التابعة لمركز ومدينة طوخ.

وأضاف الطباخ - في بيان اليوم السبت - أن إجراء العمليات جاء في إطار فاعليات ورشة عمل عن إجراء عدد من الجراحات في قسمي الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة بمشاركة عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين وذلك بمستشفى طوخ المركزي ومقرها حاليا بمستشفى العمار.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع العمليات الجراحية تمت بالمجان تماما ولا يتحمل المريض أية تكلفة مالية وبأعلى مستوى علاجي بأيدي أخصائيين واستشاريين مهرة ، مشيرا إلى استمرار بذل المزيد من الجهد في كافة مجالات الرعاية الصحية لرفع المعاناة عن المرضى في محافظة القليوبية.

وأوضح أنه تم نقل مستشفى طوخ المركزي منذ إصدار قرار إزالة لها من قبل الهيئة الاستشارية بمجلس مدينة طوخ، لحين الانتهاء من أعمال التطوير لتعمل بكامل طاقتها حيث تم تجهيز 4 غرف للعمليات الكبرى منها غرفتان بالمركز الطبي بطوخ وغرفتان بمستشفى التكامل بقرية العمار ، وغرفتان للعمليات الصغرى بنفس المكان، بالإضافة إلى العمل بانتظام في كافة الأقسام الداخلية وحضانات الأطفال المبتسرين والعيادات الخارجية والاستقبال.