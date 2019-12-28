الأهلي يواجه بلاتينيوم بطموح التقدم خطوة نحو التأهل

فايلر : لاتوجد مباراة سهلة.. وحذرت اللاعبين من انتفاضة المنافس

يستضيف الأهلى في التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

وخسر الأحمر المواجهة الأولي أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز على الهلال في الجولة الثانية، حيث يمتلك حاليا 3 نقاط في المركز الثاني بترتيب مجموعته بالتساوي مع الهلال، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط، ويتصدر النجم الساحلي التونسي الترتيب بـ6 نقاط.

ويبحث الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر عن الفوز أمام بلاتينيوم لمزاحمة النجم على القمة، خاصة وأن بطل تونس ينتظره مباراة صعبة أمام الهلال السوداني.

ولن تكون مهمة الأهلي صعبة في عبور بطل زيمبابوي، في ظل الفوارق المادية والفنية الكبيرة، التي تصب في صالح بطل الأهلي، المتسلح بخبرة لاعبيه ونشوته الفترة الأخيرة على الصعيد المحلي بعد تحقيقه الفوز في ثمان مباريات متتالية وتصدره قمة ترتيب جدول الدوري بالعلامة الكاملة دون تعرضه لأي هزيمة أو تعادل.

وتعززت صفوف الأهلي بعودة العديد من لاعبيه الذين غابوا عنه في الفترة الماضية بسبب الإصابة، عقب شفاء ثلاثي الدفاع رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم، كما يعود أيمن أشرف لتدعيم دفاع الفريق بعدما غاب عن لقاء الهلال الماضي بداعي الإيقاف، إلا أن الفريق الأحمر يفتقد خدمات جناحه رمضان صبحي، بعد إصابته مؤخرا بتمزق في العضلة الخلفية ليغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع.

من جهته، قال فايلر، إن فريقه جاهز للفوز على بلاتينيوم بعد اكتمال صفوفه، وأضاف في تصريحاته عن المباراة أنها ستكون مهمة للغاية، وأن الفريق لديه رغبة قوية ودوافع كبيرة في تحسين ترتيبه في المجموعة، ونحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، وأملنا منافسة النجم الساحلي على الصدارة.

كما حذر فايلر لاعبى الأهلى، من التهاون أمام الضيوف، وأكد أن الفريق الضيف لا يملك ما يخسره بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام الهلال والنجم الساحلي ويدرك جيدا أن خسارة مباراتين متتاليتين أمام الأهلي سيطيح به خارج البطولة.

في المقابل، يعاني بلاتينيوم من غيابات مؤثرة في صفوفه، حيث وصل القاهرة بقائمة تضم 20 لاعبًا يغيب عنها كل من المدافع لورانس مهلانجا والمهاجم لاميك نهامو وهما من العناصر المهمة بالفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن بلاتينيوم سيقوده في مباراة الليلة ليزوي سوسوي الذي يتولى التدريب مؤقتًا، لحين استلام هندريك بيتر دي يونج المسئولية في يناير المقبل.

وتلقى بلاتينيوم دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الأهلي بعد تتويجه ببطولة الدوري الزيمبابوي لعام 2019، في الخامس عشر من ديسمبر الجاري.

وفي نفس المجموعة، يطمع النجم الساحلي، الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة، في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، حينما يلاقي ضيفه الهلال السوداني.

وبدأ النجم الساحلي، الفائز بالبطولة عام 2007، مسيرته في المجموعة على أفضل وجه، بعدما فاز 1 / صفر على ضيفه الأهلي، ثم حقق فوزا غاليا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه بلاتينيوم في الجولة الثانية، لينعش آماله بقوة في الصعود لدور الثمانية.

في المقابل، يهدف الهلال، الذي يبحث عن فوزه الأول بلقب البطولة التي نال وصافتها عامي 1987 و1992، للعودة إلى طريق الفوز، بعد خسارته 1 / 2 أمام مضيفه الأهلي في الجولة الماضية، والتي جاءت بعد فوزه بالنتيجة ذاتها على ضيفه بلاتينيوم في افتتاح مبارياته بالمجموعة.

ويخشى النجم من أن تؤثر نتائجه المهتزة بالدوري التونسي، الذي شهد خسارته في مباراتيه الأخيرتين أمام الملعب التونسي ونجم المتلوي، على مشواره الناجح في دوري الأبطال.

وفي ثماني مباريات جرت بين الفريقين، حقق النجم الساحلي أربعة انتصارات، مقابل فوزين للهلال، بينما تعادلا في مباراتين.