ضبط كمية هائلة من الكوكايين في أوروجواي

ذكر ممثلو الادعاء ووسائل الإعلام المحلية في أوروجواي أن الشرطة ضبطت كمية قياسية من الكوكايين تبلغ قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار.

واعترضت الشرطة نحو 4ر4 طن من المخدرات في ميناء العاصمة مونتيفيديو بينما جرى العثور على طن آخر في مزرعة في إدارة سوريانو.

وقال مكتب النائب العام أمس الجمعة أن هذا يمثل أكبر كمية من الكوكايين جرى ضبطها على الإطلاق في أوروجواي.

وأفادت تقارير وسائل الإعلام بأن القيمة السوقية للمخدرات تبلغ أكثر من مليار دولار.

ألقت الشرطة القبض على أربعة مشتبه بهم بينهم مالك المزرعة. وأفادت التحقيقات الأولية بأن الخطة كانت إخفاء الكوكايين في الحاويات مع فول الصويا وتهريبها إلى لومي في توجو.

يشار إلى أن أوروجواي هي دولة عبور مهمة في التجارة الدولية للمخدرات غير القانونية التي غالبا ما يتم تهريبها إلى أوروبا عبر غرب إفريقيا.

كثفت مونتيفيديو مؤخرا من جهودها للقبض على مهربي المخدرات بعد إخفاق المحققيين في رصد شحنة كوكايين زنتها 5ر4 طن. ولم يتم اكتشاف المخدرات إلا عند وصولها في ميناء هامبورج بألمانيا في يوليو الماضي.

وفي نوفمبر الماضي، ضبط المحققون أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين كانت متجهة إلى ميناء كوتونو في بنين.