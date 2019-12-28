ارتفاع حصيلة تفجير الشاحنة المفخخة بمقديشو لأكثر من 100 قتيل

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أعلنت السلطات الصومالية، مساء السبت، عن ارتفاع حصيلة حادث تفجير الشاحنة المفخخة الذي وقع في مقديشو إلى أكثر من 100 قتيل، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية».

وذكرت الشرطة الصومالية أن مئة شخص تقريبا قتلوا في انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشو صباح اليوم السبت.

وقال ضابط الشرطة أحمد بشاني: "قتل حتى الآن نحو مئة شخص في هذا الهجوم المروع".

وأكد ظاهر علمي وهو مسؤول باحد مستشفيات "شافي" بمقديشو، وفاة ثمانية أشخاص وإصابة المزيد.

وكان مستشفى آخر يسمى "المدينة" أبلغ عن وفاة 73 بالفعل.

وقال بشاني إن هناك مستشفيات أخرى استقبلت قتلى وضحايا مصابين.

وكانت السيارة المفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من مقديشو.



وشهدت العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم السبت، حادث تفجير شاحنة مفخخة، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.



