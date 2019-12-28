أعالج من الضغط منذ سنوات عديدة ورغم انتظامى فى تناول الأدوية إلا أن الطبيب كان مضطرا لتغيير الأدوية لمرات نظرا لعدم نجاحها فى خفض الارتفاع الدائم فى الضغط. أخيرا أضاف إلى الدواء دواء جديدا مدرا للبول. هل هذا أمر لازم وما فائدته؟



سليم عبدالعال ــ طنطا

تغيير أدوية علاج ارتفاع الضغط الشريانى أمر وارد دائما فالأدوية المستعملة متعددة فى مجموعات مختلفة يتنوع أداؤها. استخدام مدر للبول عن طريق الكليتين أيضا قد يكون وحده علاجا لارتفاع ضغط الشرايين. لذا فإضافته لدواء آخر قد يكون حافزا لفاعلية هذا الدواء وداعما لعمل عضلة القلب يساعدها على مقاومة ما يعرف بهبوط عمل عضلة القلب.

دعم عمل الكلى ومعاونتها على إفراز البول بصورة مستمرة يخفف من كمية السوائل فى الجسم. إفراز السوائل الزائدة ذائبة فيها الأملاح يقلل بالفعل من الضغط فى الشرايين، كما أن هناك بعض الأدوية المدرة للبول لها أثر ملطف على العضلات المغلفة للأوعية الدموية، الأمر الذى بدوره يتسبب فى خفض الضغط المرتفع فى الشرايين.

هناك نتائج إيجابية أخرى نتيجة لتناول مدرات البول فهى تعمل على حماية عضلة القلب ولها أثر مقاوم لحدوث جلطات المخ الأمر الذى يجعلها دائما نصب أعين أطباء القلب والشرايين.

تكرار الذهاب للحمام قد يكون أحد الأسباب التى من أجلها قد يرفض البعض تناول الأدوية المدرة للبول، لذا يجب أن يتم تناولها صباحا حتى يكون هناك وقت ملائم كاف للإنسان بدلامن القيام ليلا من النوم.

العلاج بمدرات البول يستوجب أن تتم متابعة المريض بانتظام لمعرفة نسب الأملاح والمعادن التى يمكن بالطبع أن تتسرب مع البول كالصوديوم والبوتاسيوم. فى العادة تقل نسبة البوتاسيوم مع استعمال بعض الأدوية من مدرات البول لذا يجب تعويضه إما بأقراص البوتاسيوم أو شرابه وتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والطماطم واللوز.

بالفعل قد تكون مدرات البول مع أدوية ارتفاع الضغط فى بعض الحالات ثنائيا ناجحا للهبوط بقراءات الضغط دون أضرار تذكر.