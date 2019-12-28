إدانات عربية وعالمية للهجوم الإرهابي في مقديشو

أدان البرلمان العربي، اليوم السبت، حادث التفجير الإرهابي بالقرب من مركز تحصيل ضرائب فى العاصمة الصومالية مقديشو، ووصف البرلمان العربي الحادث بـ"الجبان".



وأعرب مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم عن التضامن مع الصومال في جهودها لمحاربة الإرهاب وفرض سياسة الدولة.



وفى القاهرة، حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية فى العاصمة الصومالية مقديشيو، واستهداف الأسواق التجارية والمناطق المزدحمة خاصة قبيل العام الميلادى الجديد.



وأوضح مرصد الإفتاء أن تنظيم القاعدة الإرهابي يحتفظ بعناصر له في الصومال و أفغانستان واليمن وغرب أفريقيا، وأنه من المحتمل أن تلتحق به بعض عناصر داعش الإرهابية الفارَّة من العراق وسوريا، وقد تصطدم به بعض العناصر الأخرى في مزيج من التحالف والمواجهة.



وأكد المرصد أهمية منع حركة الشباب الصومالية من مصادر تمويلها الأساسية، والتي تعتمد بشكل أساسي على التحويلات الخارجية، وكذلك التجارة، وخاصة تجارة "الفحم"، ومحاصرة الموانئ والمنافذ التي تستخدمها الحركة في تجارتها.



وشدد مرصد الإفتاء على رفض الشريعة الإسلامية لكافة ألوان الاعتداء على المدنيين الأبرياء سواء بالقتل أو الذبح أو الحرق وترويعهم دون وجه حق .



ودعا مرصد الإفتاء إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم ، والعمل على وضع استراتيجية دولية واضحة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر منهجها وأفكارها بقوة السلاح.



وفي أبوظبي، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الإرهابي في مقديشو، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.



وفي عمان، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية التفجير الإرهابي في مقديشو والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا.



وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز عن أحر التعازي وأصدق المواساة بضحايا هذه الجريمة الإرهابية الشنعاء والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



وأكد الفايز موقف المملكة الرافض والمدين للإرهاب بأشكاله وصوره كافة.



ومن جهته، أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي بمقديشو، وبينهم مواطنان تركيان، وعن تضامنه مع الصومال الشقيق.



جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير التركي عبر حسابه على "تويتر" ونقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء، وصف فيها الهجوم الذي وقع اليوم في العاصمة الصومالية بأنه عمل "إرهابي غادر".



وأضاف: "سنكون دائمًا إلى جانب الصومال الشقيق، وسنواصل بحزم كفاحنا ضد الإرهاب".



وفى موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التفجير الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، هدفه زعزعة الاستقرار في هذا البلد.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "ندين بقوة هذا الهجوم الإرهابي الهمجي الذي راح ضحيته مدنيون. من البديهي أن يكون الهدف من هذا الهجوم الدموي الذي نفذه متطرفون، هو زعزعة الاستقرار في الصومال".



وأكدت الوزارة تمسك روسيا، بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الدولي، بدعم جهود الحكومة الفدرالية الصومالية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المخطط لإجرائها خلال العامين 2020 و2021.