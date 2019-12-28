لطالما تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى بالـ «بريكست» في أزمة منذ بداية طرح القضية في 23 يونيو 2016، بعد الاستفتاء الذي أجرى في بريطانيا، وصوت خلاله 51.9 في المائة لصالح انسحاب بلادهم من التكتل الأوروبي.

ولكن بالرغم من التطورات التي طرأت على قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، إلا أن نصيب ما شهدته القضية من تطورات -كان بعضها حاسما- خلال عام 2019، كان الأكبر في تاريخ الـ «بريكست».

وترصد «الشروق» في التقرير التالي، أبرز التطورات التي طرأت على أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2019.

-رفض متكرر لاتفاقات ماي

بالرغم من توصل حكومة تيريزا ماي إلى اتفاق بشأن «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس 2019، إلا أن أعضاء مجلس العموم البريطاني صوتوا برفض إتفاق رئيسة الوزراء بأغلبية ساحقة، في 17 يناير الماضي، بل ودعا زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، إلى حجب الثقة عن الحكومة.

موافقة أعضاء البرلمان على الاتفاق، تطلبت من رئيسة الوزراء إدخال تعديلات على اتفاقها، وبالرغم من توصلها إلى اتفاق أخر معدل مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه قوبل بالرفض مجددا، في 12 مارس الماضي، رغم حصولها على ضمانات من الاتحاد بشأن نقاط شائكة، وفقا لصحيفة «فرانس 24» الفرنسية.

في أخر محاولة لها لانقاذ الوضع، قدمت ماي اتفاق ثالث توصلت إليه من أجل خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، لكنه قوبل بالرفض للمرة الثالثة، في 29 مارس الماضي، بالرغم من محاولتها استمالة أعضاء مجلس العموم لدعم اتفاقها.

-تأجيل بريكست

بعد مقابلة اتفاقيتها بالرفض لثلاث مرات من قبل مجلس العموم، اضطرت رئيسة الوزراء لطلب تأجيل الموعد المحدد لـ «بريكست» من الاتحاد الأوروبي لـ 22 مايو 2019، مؤكدة أنها في حال لم تستطع إخراج بريطانيا من التكتل الأوروبي –في ذلك الموعد- ستضطر لتقديم استقالتها.

وبالرغم من مطلب رئيسة الوزراء بتأجيل موعد بريكست لـ 22 مايو، إلا أن اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي أسفر -بعد قمة استمرت نحو ثماني ساعات في بروكسل- على تمديد مهلة خروج بريطانيا إلى 31 أكتوبر 2019.

-استقالة تيريزا ماي

فشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في إقناع نواب حزبها بخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، واخفاقاتها العديدة في تمرير «بريكست»، عرضها لضغوط كبيرة، وهو ما دفعها إلى إعلانها -في 25 مايو الماضي- عن تقديم استقالتها في 7 يونيو الماضي، بعد 3 سنوات من توليها المنصب.

-تولي بوريس جونسون

بعد إستقالة تيريزا ماي، أجريت انتخابات عامة مبكرة بعد 15 يوم فقط، تكللت بفوز وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، في 23 يوليو الماضي، برئاسة حزب المحافظين، ورئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي، ليتعهد جونسون "بتوحيد" بريطانيا في سبيل إتمام الـ «بريكسيت» في موعده المحدد، سواء بإتفاق أو بدونه، وفقا لما ذكرته صحيفة «فرانس 24» الفرنسية.

-صفعات متكررة لجونسون

في ظل مساعي رئيس الوزراء البريطاني لتنفيذ «بريكست» في الوقت المحدد، لم يختلف حظ جونسون كثيرا عن ماي، إذ تلقى رئيس الوزراء عدة صفعات وهزائم متلاحقة داخل قاعة وستمنستر، حيث جلسات مجلس العموم البريطاني.

ففي 3 سبتمبر الماضي، تلقى جونسون صفعة بعد أن فقد الأغلبية المطلقة (نسبة 50%+1) التي كان يتمتع بها داخل البرلمان، بعدما قرر النائب المحافظ فيليب لي ترك حزب المحافظين، الذي يتزعمه جونسون، والانضمام لحزب الديمقراطيين الأحرار.

وفي اليوم التالي، تعرض جونسون، المصمم على تنفيذ بريكست، لصفعة أخرى، بعدما أقر البرلمان البريطاني تشريعا يهدف إلى منع حكومة جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

-لا انتخابات مبكرة

بعد فقدانه الأغلبية المطلقة وبعد تشريع البرلمان لمنعه تنفيذ «بريكست» دون اتفاق، دعى جونسون إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة -في سبيل استعادة الغالبية التي خسرها- في منتصف أكتوبر الماضي، تكون قبل نحو أسبوعين على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد، إلا أن ذلك أيضا لم يكن متاحا، إذ قابل البرلمان الفكرة بالرفض بعد تصويت أعضائه.

- تعليق أعمال البرلمان

بعد عرقلة مجلس العموم مخططات جونسون، اتجه رئيس الوزراء لمخطط جديد بتعليق أعمال البرلمان من منتصف سبتمبر حتى 14 أكتوبر الماضي، بعد حصوله على موافقة الملكة اليزابيث الثانية، بزعم أنه مجرد إجراء روتيني لإفساح المجال أمام حكومته لمناقشة اتفاق «بريكست»، إلا أن خطوة جونسون لاقت اعتراضا كبيرا، ودفعت نواب البرلمان للجوء إلى المحكمة العليا في بريطانيا، التي اعتبرت خطوة رئيس الوزراء "غير شرعية"، ليعود البرلمان للعمل في 25 سبتمبر الماضي.

-اقحام الملكة ومطالب بالاستقالة

تعليق جونسون لأعمال البرلمان وإقحامه للملكة في معركته مع نواب البرلمان، أثر على سلطته، فتصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته، بعد ثبوت عدم جدارته، بخداعه للملكة إليزابيث من أجل تحقيق أهدافه السياسية، وفقا لصحيفة «التايمز» البريطانية.

-تأجيل بريكست ومهلة ثالثة

لم يكترث جونسون لمطالب استقالته، وراح يحاول التوصل إلى اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، تنول موافقة البرلمان، ليقدم رئيس الوزراء اتفاقه الجديد، في 17 أكتوبر الماضي، إلا أنه أخفق مجددا، برفض الاتفاق بعد تصويت نواب البرلمان، الأمر الذي ألزمه بطلب تمديد موعد «بريكست»، لما بعد 31 أكتوبر 2019، ليتفق قادة الاتحاد الأوروبي، على إرجاء انسحاب بريطانيا من التكتل، حتى 31 يناير 2020، وفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

-إجراء انتخابات مبكرة

بعد ما آلت إليه الأمور في أزمة الـ «بريكست»، عاد رئيس الوزراء إلى طلب إجراء انتخابات مبكرة، في 24 أكتوبر الماضي، ليقابل هذه المرة بالموافقة، بعد تأييد أحزاب المعارضة لمطلب جونسون، بإجراء انتخابات في 12 ديسمبر 2019، من أجل كسر الجمود الذي اعترى ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرته وكالة «دويتشه فيله» الألمانية.

-استقالة جونسون وحل البرلمان

وبعد الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة، قدم رئيس الوزراء استقالته، في 6 نوفمبر الماضي، تمهيدا لإطلاق حملته الانتخابية الخاصة بحزب المحافظين، بل وطالب الملكة إليزبيث الثانية بحل البرلمان، استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة.

-فوز جونسون برئاسة الوزراء مجددا

وبعد شهرين من استقالة رئيس الوزراء، فاز حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده جونسون بأغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت 12 ديسمبر الماضي، فمع إعلان نتائج الانتخابات العامة المبكرة، حصل حزب المحافظين على 358 مقعدا، بينما حصل حزب العمال على 203 مقعدا.

-بريكست محقق لا محالة

وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المبكرة، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يتم لا محاله، خاصة بعدما أكد بوريس جونسون، في 13 ديسمبر الماضي، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل، إذ قال رئيس الوزراء لأنصاره المحتفلين: "سننجز البريكست في الوقت المحدد بحلول 31 يناير بدون أعذار أو تحفظات أو احتمالات"، وفقا لفضائية «سي إن بي سي» الأمريكية.