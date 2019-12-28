تباين برلمانى حول قانون الإدارة المحلية الجديد

تباينت آراء أعضاء فى مجلس النواب بشأن قانون الإدارة المحلية الجديد، الذى تعثرت مناقشته فى الجلسات العامة المنعقدة الأسبوع الماضى، فبينما رفض ممثلو عدة أحزاب منها مستقبل وطن، والوفد، والمصريين الأحرار مشروع القانون، تمسك مقدمو المشروع بموقفهم الداعم والمدافع عن نصوص مواده التى تقترب من 160 مادة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أيمن أبوالعلا، إن الموافقة على قانون المحليات كانت مشروطة بإعادة قانون المحليات إلى لجنة الإدارة المحلية، وتعديل بعض المواد لتكون الانتخابات بقائمة مغلقة بنسبة ١٠٠٪، وأن تكون صيغة تعريف العامل بأنه «من يعمل لدى الغير فقط»، والنص على مشاركة المصريين فى الخارج فى الانتخابات.

وأضاف أبوالعلا لـ«الشروق»، «أنه لا أحد يرفض وجود محليات فى إطار الحوكمة والرقابة المجتمعية واللامركزية، قائلا: «إن رفض مقترح تعديل المادة 180 من الدستور خلال مناقشة التعديلات الدستورية الأخيرة سبب الأزمة الحالية فى وضع مشروع القانون حيث إن التمييز الإيجابى فى نص المادة بتخصيص 25% للمرأة و25% للشباب والذى لا يمنع المرأة والشباب من خوض الانتخابات بشكل فردى، فبذلك فإنه حال نجحت «المرأة أو الشاب» فى الفردى تهدد الانتخابات بالبطلان».

فى المقابل، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأحد مقدمى مشروع قانون المحليات، محد عطية الفيومى، اتفاق مشروع القانون المعروض داخل المجلس بشكل تام مع الدستور، قائلا: «لا يوجد به أى مخالفات دستورية»، مشيرا إلى حصول القانون على حقه فى المناقشة داخل اللجنة بحضور بعض مستشارى مجلس الدولة، ووزارة شئون مجلس النواب.

وأوضح الفيومى لـ«الشروق»، أن تأجيل القانون يعد مخالفا للدستور، قائلا: «إن البعض لا يريد خروج القانون إلى النور فى الوقت الحالى، حتى لا تجرى انتخابات المحليات قبل انتخابات مجلس النواب، ما سيكون له أثر سلبى على بعض النواب فى دوائرهم، لأنهم وعودوا أشخاص بدعمهم فى المحليات».

واقترح النائب تقسيم مواد القانون التى تشتمل على 165 مادة، إلى جزءين الأول يشمل الـ146 مادة المتعلقة بعمل المحليات واختصاصات المحافظين ورؤساء الأحياء، ورؤساء المدن ومديرى المديريات، والتى تمثل نقة كبيرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر» على حد تعبيره، والجزء الثانى المتعلق بـ10 مواد الخاصة بنظام الانتخابات، وذلك بفصل المواد فى قانونين.

وقالت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب منى جاب الله، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى عرض على الجلسة العامة بمجلس النواب مؤخرا دستورى، وتلافى عيوب القانون القديم، مشيرة إلى أن اجتماعات اللجنة حضرها وزراء سابقون ومستشارون من مجلس الدولة وقامات قانونية كبيرة.

وأوضحت جاب الله لـ«الشروق»، أنه من المفترض أن يعاد إلى اللجنة مرة أخرى لمناقشة بعض التعديلات التى يطالب بها النواب، وأشارت إلى أن اللجنة لن تقبل شطب القانون الذى أعدته وإلغاءه تماما بعد تلك المناقشات، وإذا جاء إلى اللجنة مشروع قانون آخر، سأقترح أن نناقش المواد المقترحة ونضيف ونجرى تعديلات على القانون الأساسى الذى أعدته اللجنة.

وتابعت: «لا يمكن إلغاء قانون أخذ من اللجنة كل هذا الجهد، خاصة أن اللجنة خرجت بالقانون بعد مناقشات ومقترحات من ٤ قوانين كانت قدمت من النواب، بالإضافة لمشروع الحكومة».