روسيا تعتزم حظر استيراد أسماك نرويجية في يناير

تعتزم روسيا حظر صادرات أسماك نرويجية عبر بيلاروس اعتبارا من مطلع يناير، وسط مخاوف تتعلق بمعايير سلامة الغذاء .

وذكرت اليوم السبت وكالة بلومبرج للأنباء أن الهيئة الروسية المعنية بالإشراف على الزراعة طلبت من الاتحاد الأوراسي الاقتصادي ضمان عدم وصول أسماك السلمون والسلمون المرقط النرويجية إلى روسيا من أي دول أخرى في التكتل التجاري اعتبارا من 9 كانون ثان/يناير.

وقالت الهيئة إنه منذ أول تشرين ثان/نوفمبر حتى 15 من الشهر نفسه، استوردت بيلاروس ، أكثر من عشرة آلاف و 200 طن من المنتجات الزراعية من النرويج، تم إرسال تسعة آلاف و500 طن منها إلى روسيا.

وأوضحت الهيئة أن منتجات الأسماك النرويجية لا تلبي معايير سلامة الغذاء للاتحاد الاقتصادي و"تحتوي على آثار أدوية".