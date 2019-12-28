رئيس «مياه الأقصر»: محطة صرف مدمجة لحل مشكلة مستشفى العديسات

أعلن العميد يحي أبو زيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن إقامة محطة صرف صحي مدمجة لخدمة مستشفى العديسات الجديدة بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، تمهيدًا لتشغيلها عقب الانتهاء من أعمال إنشاء المحطة.

وقال أبو زيد، إنه تم التنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة الأقصر للتغلب على مشكلة عدم وجود صرف صحي بالمستشفى، لافتًا إلى مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتوصيل مرفق الصرف الصحي للمستشفى وتم التوصل إلى حل نهائي للتغلب على المشكلة يقضي بإنشاء محطة صرف صحي مدمجة، بعدما وافق اللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على إنشاء المحطة وتنفيذ المشروع الذي ستموله وزارة الصحة.

وأضاف أنه تم إنشاء خط طرد للتخلص من مياه الصرف بمسافة 1400 متر يمر بطريق المستشفى وترعة الكلابية وأسفل السكة الحديد، منوهًا بأن قرى العديسات بحري وقبلي سيتم خدمتهما عن طريق مشروع صرف صحي يتم تمويله من قرض البنك الأفريقي وتنفيذه بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.