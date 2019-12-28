مصرع 22 شخصا وإصابة 7 آخرين من عمال الاستثمار ببورسعيد في حادث سير مروع

شهد طريق "بورسعيد - دمياط"، حادث تصادم بين سيارة نقل مع سيارة ميني باص محملة بعمال الاستثمار في اتجاههم إلى محافظة دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

وأسفر الحادث عن وفاه 22 شخصا وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظة دمياط؛ وفور البلاغ توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين.

وفي سياق متصل فور رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات استقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن مصابين اثنين، واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصاب واستقبلت مستشفى الحميات حالتي وفاة.

وتم التحفظ على جميع حالات الوفاه بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم وبدأ الفريق الطبي المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفحص الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.

وبالفحص المبدئى تبين أن جميع الحالات تعاني من اشتباه مابعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات شديدة من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعاني من كسر بالحوض وهم الآتي أسماؤهم: نورا علي الفيومي ٢٤ سنة مستشفى السلام اشتباه مابعد الارتجاج، وهادية أحمد العزبي ٢٨ سنة مستشفى السلام، اشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد محمد محمود ٣٠ سنة مستشفى السلام كدمات وسحاجات وجروح متفرقة بالجسم، وندى محمد الإمام ٢٠ سنة مستشفى السلام

كدمات وجروح بالجسم، وأشرف حلمي غزولي ٤٧سنة مستشفى الزهور كسر بعظام الحوض، وإجلال علي دسوقي ٤١ سنة مستشفى التضامن اشتباه مابعد الارتجاج، وليلى عبد الجليل فؤاد٢٠ سنة مستشفى التضامن كدمات وسحاجات بالجسم وارتجاج بالمخ.

وتم التحفظ على جميع حالات الوفاه مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة ولحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.