 الحادث الأول من نوعه.. مجهولون يسرقون كل أسماك السلمون من بحيرة في النمسا - بوابة الشروق
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الحادث الأول من نوعه.. مجهولون يسرقون كل أسماك السلمون من بحيرة في النمسا


نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:28 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:28 م

في حادث وصف بأنه "الأول من نوعه"، قام مجهولون في بلدة فايسبرايخ بمقاطعة هيرماجور في إقليم كرنثيا جنوب النمسا، بسرقة بحيرة وتجريدها من أسماكها بالكامل.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، وصفت السلطات -في بيان للشرطة- الاعتداء بأنه "الأول من نوعه على بحيرة عذبة" لاستزراع سمك السلمون المرقط المعروف بقلة الدهون والثراء بالأوميجا 3.

ويقبل الشعب النمساوي على شراء هذا النوع من الأسماك خلال فترة عيد الميلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح البيان أن نحو أكثر من 200 سمكة على الأقل قد تم صيدها؛ ما جعل الشرطة ترجح أن السرقة تمت عن طريق عملية صيد كهربائية بصعق الأسماك وجمعها.

وعادةً تجري عمليات الصيد الكهربائي التي لا تزال مثيرة للجدل والنقاش بين دول الاتحاد الأوروبي بصعق الماء بتيار كهربائي فتصاب الأسماك بنوع من الخدر وتتوقف عن السباحة وتطفو إلى سطح الماء فيسهل جمعها بالشباك.

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