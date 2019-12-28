انتحار رجل يدفع اللبنانيين للتعاون والتبرع لمواجهة الفقر والاكتئاب

منذ أسابيع، كتب رجل لبناني في جروب عبر "واتس آب" أنه قرر الانتحار لعدم قدرته على تحمل الأعباء الاقتصادية، وبالفعل نفذ قوله وصُدِم المجتمع اللبناني؛ لذلك قرر "شكير" طالب بالهندسة وعضو في نفس الجروب، القيام بخطوة إيجابية، فنظم جروب لجمع التبرعات للمتعسرين ماليا.

وبحسب "أسوشييتد برس"، فإن الأمور لم تتحسن مع ثالث شهور المظاهرات، إذ تستمر انقطاعات أجور الموظفين، والأسعار في تزايد، والبنوك في تراجع، وشعلة الحماسة التي أوقدتها الثورة غزاها الوهن لمن عصفت بهم الأحوال الاقتصادية.

وأمام عجز السلطات السياسية عن مساعدة المتأزمين، لجأ اللبنانيون للسبيل الذي عرفوه طوال أيام من الحروب والمحن، وهو التعاون مع بعضهم وعدم الاعتماد على الحكومة.

يقول شكير: "وصلنا لمرحلة أن الشخص لا يستطيع توفير ما يشتري به طعاما لأسرته، أو يسدد به إيجارا شهريا لسكنه".

وفي حملته التي بدأت هذا الشهر، تمكن شكير ورفاقه من توفير الطعام والملابس لـ59 أسرة، بينهم عائلة كانت تستخدم الشمع لإضاءة المنزل؛ لعدم وجود أموال لدفع اشتراك الكهرباء.

يذكر أن اللبنانيين اعتادوا طوال السنوات الماضية على اللجوء للتجمعات الاجتماعية؛ لتوفير الدعم المادي لهم، مثل المساجد والكنائس التي ساهمت في سداد ديون الكثيرين.

وأدت روح الثورة -إلى جانب التغطية الإعلامية- لمعاناة الناس الاقتصادية؛ لانبعاث نوع فريد من التكافل بين اللبنانيين، حيث انتشرت حملات التبرع بالطعام والثياب، وظهرت الخطوط الساخنة لمساعدة المكتئبين، والمتاجر زادت من نسب الخصومات، ووضعت صناديق التبرع على أرففها، والإعلانات التلفزيونية حرضت اللبنانيين على ملء حقائب التبرع أفضل من ملء حقائب السفر، بينما طالبت أخرى المغتربين بالعودة للبنان في زيارات، وجلب الهدايا؛ لأن الوطن يحتاجهم.

وحتى بعض المطاعم بادرت بتوفير وجبات مجانية للمحتاجين، والمخابز وفرت الخبز لمعدومي الدخل، ووفر مركز للعبة اليوجا كورسات مجانية للمكتئبين، وصفحات "فيسبوك" ومجموعات "واتس آب" تشارك عناوين المتاجر المناسبة لشراء هدايا كريسماس وتقديمها للأقارب الفقراء.

ومن أبرز الأسماء التي حملتها مواقع تكافلية على الإنترنت "كلنا في ذلك سواء"، وهناك تطبيق يدعى "خيك" للتنسيق بين المساعدين والمحتاجين، وهناك مجموعة أخرى باسم "لا تيأس لست وحيدا".

وتقول الطبيبة النفسية، مايا عطوى، إن جميع اللبنانيين لديهم شعور مشترك بالخسارة بسبب الحالة الاقتصادية.

وتدير مايا خطا ساخنا لتلقي البلاغات عن عمليات الانتحار أو حتى المحاولات، وأصبح الخط يتلقى أسبوعيا 100 بلاغ، وذلك منذ 3 أسابيع على تلك الوتيرة.

وتضيف عطوى أنه من الجيد أنه أصبح لدى الناس الوعي بأهمية الإبلاغ عن مثل تلك الحالات، وأثر ذلك في إنقاذ حياة الكثيرين، بينما تابعت أنها تتلقى اتصالات من جميع أنحاء لبنان وليس فقط المناطق الحضرية منها، مشيرة إلى أن الحكومة اللبنانية لاتزال ترفض إعطاء منظمتها رقما ثابتا، رغم أنها تدفع لهم 27 ألف دولار سنويلا لدعم منظمتها.

وأما الطالبة الجامعية ريم ماجد، فقد توقفت عن دراستها منذ سمعت بحادث الانتحار الشهيرة، وذهبت لمقر الاعتصام وسط بيروت، وأقامت فرنا لطهي أكلة "المنقوشة"، ووضعت بجانبها صندوق تبرعات باسم الرجل المنتحر، وكلما اشترى أحد منها، أضافت النقود للصندوق.

ولا يفكر المتظاهرون بإبقاء المساعدة على ذلك النحو فقط، فقد رصدت "أسوشييتد برس" أحد النقاشات في مخيمات الاعتصام عن المتعسرين الذين تخرجهم الحكومة من بيوتهم للحجز عليها، فاقترح أحد المتظاهرين أن تكون المبادرة بمنع قوات التنفيذ بالقوة من طرد السكان المتأزمين من منازلهم.

وبالنسبة لشكير، فهو يرى حملات التبرع أكبر انعكاس لأخلاق الثورة الرافضة للفساد والطبقية والطائفية المتحكمة في لبنان.