أسر ضحايا الحرب الأمريكية الأفغانية يؤكدون دفع إتاوات لجماعة طالبان

رفعت أسر نحو 150 من العسكريين والمدنيين الأمريكيين الذين قتلوا أو جرحوا في هجمات إرهابية في أفغانستان، الجمعة، دعوى قضائية ضد مجموعة من المقاولين الغربيين المتورطين في مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان، بزعم قيامهم بدفع رشى لجماعة طالبان بغرض توفير الحماية"، حسبما أفادت صحيفة داو جونز".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أوراق الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في واشنطن، أن المدفوعات المزعومة ساعدت في نهاية المطاف في تمويل مسلحي طالبان، ما أدى إلى شنها هجمات في أفغانستان بين عامي 2009 و 2017 .

وتسعى الدعوى إلى حصول أسر الضحايا على تعويضات غير محددة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكشفت أوراق الدعوى أن "المدعى عليهم كانوا جميعا شركات غربية كبيرة حققت أرباحا طائلة في أفغانستان بعد فترة الحادي عشر من سبتمبر، وأنهم دفعوا جميعا أموالا لطالبان لتمتنع عن مهاجمة مصالحهم التجارية "

وبحسب الدعوى فإن "هذه المدفوعات التي كانت بغرض توفير الحماية ساعدت وحرضت على الإرهاب، وذلك بتمويل مسلحي طالبان المدعومين من تنظيم القاعدة مباشرة الذين قتلوا وجرحوا الآلاف من الأمريكيين ".

وتستند الادعاءات، وفقا لأوراق الدعوى المرفوعة، إلى شهادات العديد من الشهود السريين، ووثائق الشركات الداخلية وتقارير حكومية استخباراتية رفعت عنها السرية وشهادات من الكونجرس من بين مصادر أخرى.