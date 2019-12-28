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المفوضية الأوروبية: إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران صعب للغاية

بروكسل - أ ش أ
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 4:18 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 4:18 م

وصفت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة، أورسولا فون ديرلين، عملية إنقاذ الاتفاق النووي - الذي وقعته القوى الكبرى الست مع إيران في العاصمة النمساوية (فيينا ) عام 2015 - بأنه أصبح صعباً للغاية، وذلك في ظل تباين الخلافات مع (طهران) حول تقليص التزاماتها النووية.

وأكدت المفوضة الأوروبية - في تصريح أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، أن إنقاذ "الصفقة " النووية مع إيران أصبح أكثر صعوبة.

وأضافت أنه لكي تنجح "الصفقة " فإنه يتعين على إيران أن تفي بالاتفاق، وإلا فإن القضية في خطر متزايد - حسب تعبيرها.

وكانت إيران قد انتقدت كلا من: بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لما أسمته "فشلها" في إنقاذ "الصفقة" النووية المعروفة باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة " الموقعة بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى - الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين - من خلال حماية الاقتصاد الإيراني بالالتفاف على العقوبات الأمريكية.

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