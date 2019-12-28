أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذي يخوض بها مباراة واتفورد، التي ستقام على ملعب فيكارج رود، في الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتواجد المصري أحمد المحمدى في التشكيلة الأساسية لأستون فيلا، بينما جاء محمود حسن "تريزيجيه" على دكة البدلاء، وجاء تشكيل الفيلانز كاملًا كالآتي:

حراسة المرمى: هيتون.

خط الدفاع: مارت تارجيت، كونسا، هوس، المحمدى.

خط الوسط: لانسبوري، دوجلاس لويز، هوريهان.

خط الهجوم: جوتا، ويسلي، جريليش.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة، فيمأ يأتي واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة.