 تدشين مبادرة «بنكمل بعض» لنشر الأخلاق والقيم بـ 21 مدرسة في المنيا - بوابة الشروق
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تدشين مبادرة «بنكمل بعض» لنشر الأخلاق والقيم بـ 21 مدرسة في المنيا

مديرية التربية والتعليم بالمنيا
مديرية التربية والتعليم بالمنيا
ماهر عبد الصبور
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 10:32 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 10:32 م

انتهت إدارة المنيا التعليمية من وضع خطة تنفيذ مبادرة بعنوان "بنكمل بعض" لنشر الأخلاق والقيم والمبادئ الحميدة، والمقرر تنفيذها اعتبارا من يوم 25 يناير المقبل، داخل 21 مدرسة على مستوى مركز ومدينة المنيا.

وقال محمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إن المبادرة تشمل لغة الحوار وسعة الصدر والتعاون واحترام الرأي والرأي الآخر بهدف تكوين حلقة وصل بين أبناء المدارس وترابط كيانات المنظومة التعليمية من معلم وطالب وولي أمر ومجلس الأمناء وإدارة المدرسة.

وأضاف "أبو العيون" أن المبادرة عودة للجذور والترابط الأسري والأخلاقي، وغرس القيم والأخلاق والاحترام المتبادل بين المعلم والطالب وأولياء الأمور، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمهتمة بالتعليم في المحافظة.

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