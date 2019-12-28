فيدال يتقدم بشكوى ضد برشلونة بسبب المكافآت

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن التشيلي أرتورو فيدال، لاعب فريق برشلونة الإسباني، تقدم بشكوى ضد ناديه بسبب عدم حصوله على المكافآت الخاصة به.

ويدعي فيدال أن برشلونة مدين له بـ4 . 2 مليون يورو.

وذكرت صحيفتا "آس" و"أيه بي سي " الإسبانيتان أن فيدال تقدم بالشكوى إلى رابطتي لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة "ايه بي سي" أن فيدال حصل على 7 . 1 مليون يورو كحوافز، علما بأن اللاعب يعتقد أنه يستحق الحصول على 1 . 4 مليون يورو عن العام الماضي.

من جهة أخرى ،قال برشلونة إن اللاعب لا يستحق إلا 7 . 1 مليون يورو .

وأشارت عدة تقارير صحفية أن اللاعب يقوم بهذا الأمر من أجل إجبار النادي على الاستغناء عنه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما وأن هناك تقارير تفيد بان اللاعب لديه عرضا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.