تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، تبدأ بإصدار محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، حكمها فى محاكمة 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية، وعلى رأسهم الوزير الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر، وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد».

وأحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام السابق، 304 متهمين بالتنظيم المسمى «حسم» التابع لجماعة الإخوان، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفى المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وتنظر محكمة القضاء الإدارى، دعوى تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التى تحصل عليها كراتب شهرى عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«القصور الرئاسية».

وذكر مقيم الدعوى أن الرئيس السابق ونجليه يواجهون حكمًا نهائيًا وباتًا من محكمة النقض، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه؛ لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 66967 لسنة 73 قضائية، أنه فى أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولى هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.