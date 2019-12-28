وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى قاعدة عسكرية عراقية في الأنبار

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أفادت مصادر عراقية اليوم السبت بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار (2118 كم غربي بغداد).