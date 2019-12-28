 وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى قاعدة عسكرية عراقية في الأنبار - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى قاعدة عسكرية عراقية في الأنبار

مايك بومبيو
مايك بومبيو
الأنبار (العراق) - (د ب أ)
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 1:58 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 1:58 م

أفادت مصادر عراقية اليوم السبت بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي في محافظة الأنبار (2118 كم غربي بغداد).

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