مانشستر يونايتد يسقط بيرنلي على ملعبه بثنائية

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اقتنص مانشستر يونايتد فوزا ثمينا من ملعب بيرنلي بهدفين حملا توقيع الفرنسي انتوني مارسيال في الدقيقة 43 وماركوس راشفورد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 31 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بيرنلي عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسيطر مانشستر على مجريات اللعب في الدقائق الأولى لكن دون خطورة تذكر على مرمى أصحاب الأرض.

وجاءت أول فرصة حقيقية لمانشستر في الدقيقة 13 عندما سدد ماركوس راشفورد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن نيك بوب حارس بيرنلي تصدى له ببراعة.

ولاحت فرصة جديدة لمانشستر لكن هذه المرة عن طريق فريد الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس بيرنلي كان يقظا وأنقذ الوضع بثبات.

وضاعت فرصة مؤكدة لمانشستر بعد تمريرة رائعة من انتوني مارسيال إلى أندرياس بيريرا الذي مرر بدوره إلى راشفورد ليسدد الأخير كرة قوية لكن القائم منعه من الوصول للشباك.

وكاد دانييل جيمس أن يحرز هدف السبق لمانشستر في الدقيقة 34 عندما كان في طريقه للتصويب في الشباك من مسافة قريبة لكن مدافع بيرنلي تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب مانشستر في الدقائق العشر الأخيرة للشوط الأول ، إما بسبب التعجل في إنهاء الهجمات أو لتألق دفاع بيرنلي ومن خلفه الحارس نيك بوب.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول سجل مارسيال هدف التقدم لمانشستر عندما اقتنص اندرياس بيريرا الكرة من مدافع بيرنلي وارسل عرضية متميزة داخل منطقة الجزاء ليتسلم الفرنسي الكرة بشكل جيد ويسدد في الشباك.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني سجل مارسيال هدفا لكن الحكم الغاه بداعي وجود مخالفة ضد اللاعب الفرنسي.

واوشك مارسيال على تسجيل الهدف الثاني له ولمانشستر في الدقيقة 55 لكن نيك بوب وقف له بالمرصاد.

وبمرور الوقت فرض بيرنلي سيطرته على مجريات اللعب ولاحت للفريق أكثر من فرصة محققة لكن دون أن يتم استغلالها على النحو الأمثل.

وانقذ الحارس الإسباني ديفيد دي خيا مرمى مانشستر من هدف محقق وتصدى ببراعة يحسد عليها لتسديدة صاروخية من بون مي.

وكاد البديل يوهان بيرج جودموندسون أن يدرك التعادل لبيرنلي في الدقيقة 75 من ضربة حرة نفذها بشكل رائع لكن الكرة علت مرمى مانشستر بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة أكد ماركوس راشفورد فوز مانشستر بهدف ثان سجله بعدما تلقى تمريرة رائعة من دانييل جيمس وضعته في مواجهة حارس بيرنلي تماما ليتفوق عليه ويسدد في الشباك.