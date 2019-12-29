أكد ليزوي سويسوي، المدير الفني لفريق بلاتينيوم الزيمبابوي، أن فريقه يملك الفرصة من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في الجولة المقبلة من دور المجموعات لبطولة دوري، مشيرًا إلى أنه سيعمل على جاهزية اللاعبين في المباراتين المقبلتين.

وكان بلاتينيوم تعرض لخسارة ثالثة في دور المجموعات أمام الأهلي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مدرب بلاتينيوم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "قدمنا مباراة جيدة للغاية، ولكن ينقصنا قلة الخبرة نتيجة رحيل اللاعبين وهو ما آثر بالسلب على أداء الفريق في المباراة".

وتابع: "أهنئ الأهلي على الفوز، والفريق لا يزال أمامه فرصة للصعود إلى الدور المقبل خاصة أن المباراة القادمة بعد أيام قليلة".

وأضاف مدرب بلاتنيوم: "سنتخطى صفحة الخسارة اليوم من الأهلي وسنبدأ في التركيز على مباراة العودة في زيمبابوي".

وأتم: "أمامنا فرصة ثانية في حال تحقيق الفوز، ونعمل على جاهزية اللاعبين للمباراتين المقبلتين".