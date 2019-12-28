مقتل متعهد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية

قتل متعهد أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عراقية أسفر أيضا عن إصابة عدد من العسكريين العراقيين والأمريكيين، حسبما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الجمعة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن البنتاجون قوله في بيان إن قوات الأمن العراقية "تقود الرد والتحقيق" في أعقاب الهجوم الذي وقع مساء الجمعة على القاعدة التي توجد في مدينة كركوك، حيث يوجد مقر قوات التحالف.

ولم يتم على الفور الكشف عن اسم المتعهد والجنود المصابين، كما لم يقدم البيان أي تفاصيل إضافية.

يذكر أن هجمات صاروخية استهدفت المنشآت العراقية التي تستضيف قوات أمريكية أو وقعت بالقرب منها منذ الخريف، وقد أعرب مسؤولو البنتاجون، ومن بينهم وزير الدفاع مارك إسبر، عن قلقهم إزاء تورط الحكومة الإيرانية.