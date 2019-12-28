 مقتل 3 ألمان في انهيار جليدي في جنوب منطقة التيرول الإيطالية - بوابة الشروق
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مقتل 3 ألمان في انهيار جليدي في جنوب منطقة التيرول الإيطالية

(د ب أ)
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 11:16 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 11:16 م

لقي ثلاثة من الألمان حتفهم إثر انهيار جليدي قرب مدينة بولزانو جنوب منطقة التيرول الإيطالية .

وذكرت اليوم وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه يوجد طفلان من بين القتلى .

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