مقتل 3 ألمان في انهيار جليدي في جنوب منطقة التيرول الإيطالية

البيئة: فرض الرسوم على زيارة محميات البحر الأحمر «لسبب أهم من جمع الفلوس»

البيئة عن وقف أصحاب المراكب السياحية رحلاتهم إلى جزر محميات البحر الأحمر: «في ناس دفعت ونزلت»