مقتل 3 ألمان في انهيار جليدي في جنوب منطقة التيرول الإيطالية

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لقي ثلاثة من الألمان حتفهم إثر انهيار جليدي قرب مدينة بولزانو جنوب منطقة التيرول الإيطالية .
وذكرت اليوم وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أنه يوجد طفلان من بين القتلى .