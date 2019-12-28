مسؤول بالشرطة الصومالية: مهندسون أتراك كانوا هدف هجوم بسيارة مفخخة

ذكر مسؤول بالشرطة الصومالية لوكالة أنباء بلومبرج أن مهندسين أتراك كانوا هدف انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بمقديشو صباح اليوم السبت مخلفا عشرات القتلى والجرحى.



وقال الضابط بالشرطة الصومالية أحمد عبدي حسين لوكالة بلومبرج نيوز عبر الهاتف أن سيارة مفخخة انفجرت في تقاطع طرق مزدحم في الجانب الجنوبي الغربي من العاصمة، مقديشو.

وقال شرطي آخر إن الهدف كان مهندسين أتراك كانوا في مركبة قريبة من التقاطع، دون الكشف عن كيفية حصوله على هذه المعلومات.

من جهة أخرى، قال محمد يوسف، مدير مستشفى "المدينة" بالعاصمة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 73 شخصا قتلوا في الهجوم وأصيب نحو 54 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو القول إن شخصين تركيين قتلا في الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن جماعة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت هجمات مماثلة في الماضي.