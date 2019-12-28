رئيس إقليم كردستان العراق: الرئيس صالح يتعرض لضغوط كبيرة







أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة.

وقال بارزاني، في بيان نشره موقع "السومرية نيوز" اليوم :"نتابع بقلق بالغ وعن كثب، أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة".

وأضاف "فبينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيداً عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية".

وتابع أنه "في موضوع تكليف مرشح لرئاسة الحكومة العراقية القادمة، يبدو أن رئيس الجمهورية برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة، وبخلاف الآليات والأسس الدستورية"، مشددا على أن "أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية".

وأكد بارزاني أنه "لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولاً من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح أعلن أول أمس الخميس عن استعداده لوضع استقالته أمام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن عدم تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.