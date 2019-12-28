ارتفاع قيمة صفقات شركات الاستثمار المالي في ألمانيا بنسبة 69% خلال العام الحالي

أظهر تقرير لمؤسسة إرنست أند يونج للاستشارات الإدارية أن قيمة الصفقات التي عقدتها شركات الاستثمار المالي في ألمانيا خلال العام الحالي زادت بنسبة 69% مقارنة بالعام الماضي إلى 2ر30 مليار يورو.

ونقلت صحيفة "سويدويتشه تسايتونج" الألمانية عن تقرير شركة الاستشارات القول إن عدد الصفقات تراجع خلال العام الحالي إلى 219 صفقة مقابل 229 صفقة في العام الماضي .

من ناحيتها أشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن أسعار صفقات الاستثمار المالي في ألمانيا سجلت خلال العام الحالي مستوى مرتفعا للغاية، ومن المحتمل أن يستمر الاتجاه الصعودي في العام المقبل بحسب ما قاله ميشائيل كونتس الشريك في إرنست أند يونج.