بلومبرج: تركيا تسعى لدعم حكومة الوفاق الليبية بقوات بحرية وبرية وميليشيات سورية

قالت وكالة أنباء بلومبرج إن تركيا تستعد لنشر قوات برية وقوات بحرية لدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بحيث تنضم هذه القوات إلى دفعة مخططة من المتمردين السوريين المدعومين من أنقرة، بهدف هزيمة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وأضافت بلومبرج، في تقرير لها نقلته بوابة"افريقيا الإخبارية" اليوم السبت أنه في إطار حرب بالوكالة عميقة وضخمة، تهدف تركيا إلى إرسال قواتها البحرية لحماية طرابلس، بينما تقوم قواتها بتدريب وتنسيق قوات رئيس الوزراء فايز السراج وفقًا لمسؤول تركي كبير.

ووقعت تركيا مؤخرًا اتفاقًا بحريًا مهمًا مع ليبيا الغنية بالنفط، ويخدم الاتفاق مصالح الطاقة في كلا البلدين ويهدف إلى إنقاذ مليارات الدولارات من عقود العمل التي ألقاها النزاع في مأزق، بحسب بلومبرج.

وقال المسؤول التركي ومسؤول ثان في ليبيا إنه في الوقت نفسه من المتوقع أن تعزز الجماعات المتمردة العرقية التركمانية التي قاتلت إلى جانب تركيا في شمال سورية الحكومة في طرابلس على الفور.

وطلب كلا الشخصين عدم ذكر اسمه بسبب حساسية القضية.

وقال المسؤول الليبي إن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا قاومت في البداية فكرة مثل هذا الانتشار، لكنها قبلته في النهاية عندما بدأت قوات الجيش الوطني في التقدم داخل طرابلس، ومع تأييد مصر والإمارات العربية المتحدة لجهود الجيش الوطني الليبي، قد تؤدي مشاركة تركيا الأعمق في طرابلس إلى تعقيد الجهود الدولية لإنهاء الاضطرابات التي اجتاحت البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.

ويمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان - الذي تعهد بمنع سقوط حكومة السراج- أن يأمر بنشر الجيش التركي في ليبيا في أوائل يناير بعد الحصول على موافقة البرلمان.