أستراليا ترفض التماسا بإلغاء الألعاب النارية عشية العام الجديد

رفضت أستراليا التماسا بإلغاء الألعاب النارية عشية الاحتفالات بالعام الجديد.

فقد وقع أكثر من ربع مليون شخص على التماس على الانترنت لإلغاء الألعاب النارية، عشية العام الجديد في سيدني وإعطاء المال المخصص بدلا من ذلك لهؤلاء المتضررين بسبب حرائق الغابات الواسعة، غير البعيدة عن المدينة.

وقالت ليندا ماكورميك، التي بدأت جمع التوقيعات على الالتماس قبل شهر، إنها مذهولة أن 260500 شخص وقعوا على الالتماس، بحلول اليوم السبت، قبل ثلاثة أيام من إطلاق الألعاب النارية.

وذكرت لهيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية "إيه.بي.سي" "ارتفع العدد بشكل كبير".

وأضافت "كنت أعتقد أنني ربما أحصل على مئة مؤيد، لكن العدد يرتفع ويرتفع. إنني مذهولة أن يشعر الكثيرون بنفس الطريقة التي أشعر بها".

وتابعت "أشعر أنه يتعين أن يتجه المال إلى استخدام أفضل، كمؤشر على احترام هؤلاء الذين خسروا الكثير بسبب الحرائق".

والألعاب النارية عشية العام الجديد أصبحت من الأمور المفضلة عالميا، حيث أن سيدني هي أول مدينة كبيرة في العالم تحتفل ببدء العام الجديد نظرا لموقعها الجغرافي.

ويجتذب هذا المشهد ملايين المشاهدين في مختلف أنحاء العالم.

ويشير الالتماس إلى أن تكاليف الألعاب النارية وهي 8ر5 مليون دولار(أربعة ملايين دولار أمريكي)، تتماشى تقريبا مع الأعوام السابقة، على الرغم من أن هذا الرقم لم يتم تأكيده من قبل بيان صدر عن سلطات مدينة سيدني.

وفي البيان الصادر في 18 ديسمبر، الذي يوضح السبب في عدم إلغاء الألعاب النارية، ذكرت المدينة أن الحدث يحقق 130 مليون دولار للاقتصاد في ولاية "نيو ساوث ويلز"، وسيدني هي عاصمتها.

وأضاف البيان "سيضر ذلك بخطط عشرات الألاف من الأشخاص الذين يصلون إلى سيدني من مختلف أنحاء البلاد والخارج، والذين يحجزون في الفنادق والمطاعم لإطلاق الألعاب النارية".