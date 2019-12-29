الشامي: الفوز على الاتحاد لا يسحم التأهل في البطولة العربية

أعرب محمد الشامي، مهاجم الاسماعيلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الدراويش على الاتحاد السكندري 1- صفر، في ذهاب دور الثمانية ببطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال الشامي في تصريحات صحفية، عقب انتهاء أحداث اللقاء:" الفوز اليوم اسعد جماهير الاسماعيلي التي تحملت مشقة السفر للإسكندرية، وهو أهم مكاسب المباراة".

وأضاف:" لم نتأهل بعد إلى الدور القادم، لأن لقاء العودة لن يكون سهلا، ولكن ننتظر جماهيرنا فى الاسماعيلية و سنقاتل للتأهل للدور قبل النهائى".

وأوضح :" كل اللاعبين بذلوا أقصى جهد لهم رغم صعوبة المباراة مؤكدا ان اللاعبين جاءوا لملعب الاسكندريه من اجل هدف واحد وهو الانتصار فقط"ّ

ونجح الشامي، في إحراز هدف المباراة الوحيد بعدما استغل تمريرة اللاعب العراقي همام فراج، ليؤمن نقاط المبارة الثلاث لصالح الدراويش ويسهل من مهمة الفريق في مباراة الإياب.