 الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات بمدينة الزاوية غربي طرابلس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي يدمر مخزن ذخيرة لميليشيات بمدينة الزاوية غربي طرابلس

الجيش الليبي
الجيش الليبي
أ ش أ
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 9:10 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 9:10 م

أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم السبت تدمير مخزن للذخيرة في غارتين على ميليشيات مسلحة في مدينة الزاوية غربي العاصمة طرابلس.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أنه تم تدمير مخزن ذخيرة في أبوغلاشة بالزاوية إثر غارتين على مقر "ميليشيا محمد كشلاف الملقب بالقصب".
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال - في وقت سابق - إن تطورات الساعات المقبلة ستكون مفاجئة لكل الليبيين، لافتا إلى أن قوات النخبة تستعد لدخول معركة الأحياء الرئيسية في طرابلس.
وأضاف "سيطرنا على مناطق استراتيجية في طريق المطار بطرابلس، ونخوض معارك شرسة في المرحلة الأخيرة لتحرير طرابلس".

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