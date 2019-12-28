رئيس اتحاد كتاب مصر: مواردنا ارتفعت إلى 15 مليون خلال الـ4 سنوات الأخيرة

قال الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب "إن موارد اتحاد كتاب مصر ارتفعت خلال الـ4 سنوات الأخيرة إلى نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن مبلغ الـ20 مليون الذي تبرع به الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة إلى الاتحاد قبل سنوات".

وأضاف عبد الهادي - خلال مؤتمر (مسرح الطفل والتنمية في عالم متغير)، الذي نظمته شعبة أدب الأطفال اليوم السبت - أن النقابة رفعت حد الرعاية في المشروع الصحي الجديد إلى 20 ألف جنيه لكل المستحقين، كما أنه تم الانتهاء من مشروع الذاكرة البصرية، وهو الوحيد في مصر، حيث تم إنتاج 100 فيلم بنحو 300 ساعة عرض لـ100 من كبار الكتاب والمبدعين المصريين.

ونوه بأن النقابة شهدت خلال تلك الفترة أيضا وضع تشريعات جديدة من خلال عمل لوائح جديدة للجوائز وللجان ولصندوق المعاشات، فضلا عن قانون الاتحاد المقدم إلى مجلس النواب لإقراره، مشيرا إلى أن القانون الجديد يلبى رغبات الأعضاء من خلال أفرع النقابة الذي وصل عددها إلى 10 أفرع، كما تم إنشاء موقع جديد للاتحاد.