لم تخل الساحة السياسية في تركيا على مدار عام 2019 من الأحداث والتطورات الساخنة على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث كانت المشكلات الاقتصادية التي نتجت عن سياسات النظام التركي السبب الرئيسي لتدهور شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وهو ما ترجم في خسارته لأكبر البلديات التركية في انتخابات المحليات، الأمر الذي تسبب في زلزالا مدويا داخل الحزب أنتج موجة من الاستقالات بدأها مؤسسو الحزب أنفسهم، واتجاههم لتأسيس أحزاب جديدة تتحداه، ما جعل النظام التركي يفكر في حيل لإبعاد الرأي العام عن تدهور الأوضاع داخل البلاد وشحذه نحو الشمال السوري مصورا اجتياحه له على أنه حماية لحدود البلاد، وأخيرا توجهه نحو ليبيا.

* نزيف متواصل لليرة التركية:

حملت الليرة التركية معها نزيفها لعام 2019 وكشفت وزارة المالية والخزانة التركية في 24 فبراير، إحصاءات إجمالي ديون تركيا التي زادت حتى 5 أضعافها.

وأوضحت الإدارة المركزية بالوزارة أن إجمالي ديون تركيا، الداخلية الخارجية، بلغ تريليون و98 مليارا و100 مليون ليرة اعتبارا من يناير الماضي. وكان إجمالي ديون الإدارة المركزية في تركيا الداخلية والخارجية يبلغ 876 مليارا و500 مليون ليرة بنهاية عام 2017 بينما كان إجمالي الديون يبلغ 243.1 مليار ليرة بنهاية عام 2012.

كما بلغ معدل التضخم حتى 19.5% ، فيما وصل معدل البطالة إلى 14.2% .

وأكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن معظم الإجراءات التي اتخذها الرئيس التركي، لمعالجة مشكلة الديون المصرفية وبطاقات الاعتماد وغيرها هي إجراءات تجميلية فقط وستكون هناك حتما خسائر من القروض الهالكة.

* أوروبا تعلق مفاوضات انضمام تركيا:

طلب البرلمان الأوروبي في 14 مارس، تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، في نصّ تمّ تبنّيه بأغلبيّة 370 صوتًا مؤيّداً و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامّة في ستراسبورج إنّهم "قلقون جدًا من سجلّ تركيا السيّئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرّية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

* خسارة مزلزلة في أسطنبول وأنقرة وأزمير:

شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زلزالا هز قواعده التي توطدت منذ عام 2002 في أكبر البلديات التركية وهو خسارة الحزب لبلدية إسطنبول الكبرى وأنقرة وإزمير وبعض أهم البلديات في الجنوب خلال انتخابات البلديات التي أجريت في 31 مارس 2019، لصالح أحزاب المعارضة التركية، حيث فاز مرشح ب مرشح "تحالف الأمة" الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري"، و"الخير" منصور يافاش برئاسة بلدية أنقرة على منافسه من الحزب الحاكم محمد أوزهاسكي، فيما فاز مرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو على منافسه بن علي يلدريم بفارق 13 ألف صوت، في الجولة الأولى، قبل أن يشكك حزب أردوغان في النتيجة ويطلب إعادتها.

قررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا في مطلع مايو، إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول في 23 يونيو، مستجيبة بذلك لطلب حزب أردوغان الذي طعن بفوز المعارضة فيها.

وذكرت وسائل إعلام أن القرار يرجع إلي أن المسئولين عن فرز الأصوات في بعض المكاتب لم يكونوا موظفين وفقا لما ينص عليه القانون.

وحصل إمام أوغلو في نتيجة التصويت الجديدة على 54.2 % من أصوات الناخبين، في تقدم 6% أي أكبر مما كان عليه في الانتخابات الملغية، وتولى رسميا في يوم 27 يونيو صلاحيات مدير بلدية إسطنبول التي تعد الأكبر في تركيا.

* الهجوم على كليتشدار أوغلو:

هاجم موالون للتحالف الحاكم، زعيم حزب العشب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، في 20 إبريل خلال جنازة جندي قتل خلال اشتباكات مع متمردين أكراد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، بعض المحتجين الذين ضربوا كليجدار أوغلو، على رأسه، بينما حاول مسؤولون أمنيون مرافقته بعيدًا عن الحشد. فيما اتهم الحزب وزارة الداخلية والأمن بعدم حمايته، بل وذهبت لاتهام الداخلية بالتواطؤ مع المهاجمين والتحريض لقتله.

* باباجان يفتح النار علي قيادة أردوغان:

أعلن حليف أردوغان السابق وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان، استقالته من حزب العدالة والتنمية يوم 8 يوليو في خطوة فتحت الباب أمام موجة من الاستقالات عصفت بالحزب الحاكم.

وبرر باباجان قرار استقالته من الحزب الذي يعد واحدا من مؤسسيه، في بيان، قال فيه إن "خلافات عميقة وقعت على مستوى الإجراءات سواء على الصعيد المحلي أو العالمي خلال الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى المبادئ والأفكار والمعايير التي أدافع عنها".كما تحدث عن شروعه في تأسيس حزبا جديدا.

وذكرت صحيفة "يني تشاغ" التركية، وغيرها من الصحف الأخرى، نقلًا عن مصادر مقربة من الحزب الحاكم، أن 40 نائبًا من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية يعتزمون الانضمام لحزب باباجان الجديد الذي يؤسسه.

* استقالة داوود أوغلو:

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق، أحمد داوود أوغلو، استقالته من حزب العدالة والتنمية، مؤكداً في ندوة صحفية عقدها 13 سبتمبر 2019 اتجاهه إلى إنشاء حركة سياسية جديدة.

وجاء في استقالة أوغلو، الذي كان برفقة الأعضاء الثلاثة الآخرين، إيهان سيف أوستون وسلجوق أوزداغ وعبد الله باسكي: "نعلن استقالتنا من الحزب الذي خدمناه بجهود كبيرة لمدة سنوات (..)، من مسؤوليتنا التاريخية وواجبنا تجاه الأمة، أن نؤسس حركة سياسية جديدة.

وجاءت استقالة أوغلو، بعد قيام حزب العدالة والتنمية بإحالته على المجلس التأديبي للحزب رفقة الـ3 الآخرين بتهم خرق القانون الدخلي، تمهيداً لعزلهم.

* عزل محافظ البنك المركزي:

في 6 يوليو ، قرر اردوغان عزل محافظ البنك المركزي، وعين نائبه بدلا منه.

وقالت وكالة رويترز إن المرسوم يعلن إقالة المحافظ مراد تشتين قايا وتعيين نائبه مراد أويسال بدلا منه، دون توضيح سبب العزل.

وأدى قرار العزل إلى هبوط الليرة التركية، مقابل الدولار، مما كشف عن خلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود.

* تركيا تتسلم صواريخ "إس 400":

وصلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ الدفاع الجوي إس 400 الروسية يوم 12 يوليو، وذلك عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن نظام الصواريخ الروسي سيتم تشغيله اعتبارًا من أبريل 2020

* استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي:

قدم 5 جنرالات في الجيش التركي طلبات للإحالة إلى التقاعد، ، في 24 أغسطس، وترك مهامهم الوظيفية.وجاء قرار هؤلاء الجنرالات، احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري بترقية بعض الضباط، وقالت إن الترقيات والتعيينات الأخيرة في صفوف الجيش لم تتخذ وفقا لمعيار الكفاءة أو الأقدمية.

ومن بين الجنرالات المستقيلين، الجنرال أحمد أرجان تورباجي، المسؤول عن العمليات العسكرية في إدلب، ومساعده.

أما بقية الضابط فيعلمون في أماكن حساسة مثل محافظتي فان وهكاري، التي تشهد عمليات ضد حزب العمال الكردستاني الانفصالي، وفي محافظتي كيليس وأضنة الحدوديتين مع سوريا.

* غزو شمال شرق سوريا

بدأت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، في 9 أكتوبر، بضربات جوية على بلدة رأس العين الحدودية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة يوم 6 أكتوبرالانسحاب الفوري لجزء من قواتها من شمال سوريا ثم تراجعت لتعلن أنه سيتم نشر ما بين 50 و100 فرد فقط من القوات الخاصة على القواعد العسكرية داخل البلاد.

وادانت الحكومة السورية وإيران وفرنسا العملية التي أطلقت عليها تركيا اسم "نبع السلام" وتهدف أنقرة من خلالها إلى إنشاء منطقة عازلة طولها 30 كم وعرضها 500 كم بين الحدود التركية والمناطق السورية التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية في المنطقة.

وتسبب الهجوم التركي في سقوط المئات القتلى من المدنيين و نزوح الألاف وهروب بعض الدواعش من السجون التي كانت قوات سوريا الديمقراطية تسيطر عليها.

* التدخل في ليبيا:

وقع الرئيس التركى مذكرتى تفاهم مع رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، فى نهاية نوفمبر الماضى، الأولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية، والثانية تتناول الشق العسكرى والأمنى والتى تمهد الطريق لتلقى الدعم العسكرى من أنقرة.

وصادق البرلمان التركى على مذكرة التعاون العسكرى والأمنى، والتى أثارت جدلا دوليا كبيرا، بموافقة 269 عضوا مقابل اعتراض 125 من أحزاب المعارضة وعلى رأسهم حزب الشعب الجمهوري الذي حذر من أن التدخل في ليبيا يجعل العلاقات مع روسيا على المحك.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية أن الخطوة الأخيرة لتركيا نحو ليبيا تنطوى على مطالبة بحصة من موارد البحر المتوسط حيث تعد جزءا من استراتيجية «الوطن الأزرق» الأوسع نطاقا التى وضعها أميرال متقاعد مناهض للغرب يسمى إحسان صفا، تهدف إلى زيادة نفوذ تركيا فى بحر إيجة والبحر المتوسط.

فيما أعلن أردوغان في 26 ديسمبر أنه سيقدم مذكرة لبرلمان بلاده في يناير 2020 لإعطائه الضوء الأخضر بغية إرسال قوات إلى ليبيا تلبية لدعوة حكومة السراج.

* داوود أوغلو يؤسس حزبا جديدا:

في 13 ديسمبر الجاري، أعلن داوود أوغلو، تأسيس حزب "المستقبل" بعدما تقدم بأوراقه لوزارة الداخلية.

وبخصوص المبادئ التي يقوم عليها حزبه قال داود أوغلو:"سنحافظ على تراث جمهوريتنا وديمقراطيتنا التي تم تأسيسها تحت قيادة أتاتورك، وسننقل قيم أمتنا إلى الأجيال القادمة".

كما تطرق إلى الحرية العلمانية وحكم الأغلبية، والاستماع إلى مطالب بعض الطوائف، وإيجاد حلول لمشاكلها.

فيما أعلن علي باباجان أنه سيؤجل إطلاق حزبه الذي كان من المفترض إطلاقه هذه الأيام، إلى مطلع عام 2020.