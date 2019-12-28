العثور على بقايا أطراف بشرية في بطن قرش تم اصطياده بجزيرة فرنسية

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات التعرض لهجمات أسماك القرش في عدة بلدان، حيث سببت سلسلة هجمات أسماك القرش صدمة للسياح ومحبي الرياضة المتعلقة بالأمواج.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، أفاد الادعاء العام الفرنسي بأنه تم العثور على بقايا من الأطراف البشرية في بطن سمكة تم اصطيادها في "سان-لو" غرب جزيرة لاريونيون الفرنسية، بعد اكتشاف مماثل في أوائل نوفمبر.

وقام مركز أبحاث باصطياد سمكة القرش والبالغ طولها 3.5 متر، وبعد تشريحها تم العثور في داخلها على ذراعين بشرية، فضلا عن ساعة جيب.

وتعرفت عائلة الضحية الذي اختفى في 12 ديسمبر الجاري، وهو يمارس رياضة الكاياكا في بحيرة لا سالين الشاطئية، على الساعة.

وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لتحديد سبب الوفاة، هل هي ناجمة عن الغرق أو هجوم مباشر من قبل سمكة القرش.

وتم رصد، مطلع العام الحالي، هجوم قاتل لأسماك القرش راح ضحيتها شخصان وهما صياد وراكب أمواج.