 مقتل 10 من الجيش الأفغاني في هجوم بإقليم هلمند - بوابة الشروق
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مقتل 10 من الجيش الأفغاني في هجوم بإقليم هلمند

هلمند - (د ب أ)
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 10:57 ص | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 10:57 ص

ذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت أن عشرة أفراد على الأقل من الجيش الأفغاني لقوا حتفهم في هجوم على قاعدتهم، شنته حركة طالبان بمنطقة "سانجين" بإقليم هلمند أمس الجمعة.

جاء ذلك نقلا عن بيان لفيلق "مايواند 215" التابع للجيش الأفغاني الذي أكد أيضا أن أربعة جنود أصيبوا.

وأضاف البيان أن حوالي 16 من أفراد الجيش كانوا متمركزين في الموقع.

وذكرت مصادر أن المسلحين حفروا نفقا أمام القاعدة وفجروا بعض العبوات الناسفة ثم هاجموا المنشأة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

يأتي ذلك في أعقاب هجوم بمنطقة "بلخ" صباح الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل عشرة من الجيش الأفغاني أيضا.


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