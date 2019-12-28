تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل والديها بالسم في سمالوط لجلسة 1 يناير

أجلت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، اليوم السبت، محاكمة ربة منزل قتلت والدتها "بالسم"، إلى جلسة الأول من يناير المقبل، لسماع باقي أقول الشهود.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استمعت اليوم إلى أقوال بعض الشهود في القضية رقم 396 لسنه 2018 جنايات كلي شمال المنيا والمتهم فيها "ف-خ-م" 21 عامًا ربة منزل بوضع "السم" لوالدتها المجني عليها "عائشة-ح-ي" 55 عاما ربة منزل، وقتلتها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بإحدى قري مركز سمالوط، في يوم 16 نوفمبر عام 2017 بعد أن أعدت لها مائدة الطعام ودست جوهر السم في الطعام وشرعت في قتل والدها الذي تم إنقاذه عقب نقله إلى مستشفى سمالوط العام وأحدثت بوالدها بعض الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.

وكان المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال القضية للجنايات في 9 مايو عام 2018، وشمل أمر الإحالة أن المتهمة عقدت النية والعزم على قتل والدها ووالدتها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودست جوهر السم في مائدة الطعام بقصد قتلهما، وذلك على خلفية رفض الأسرة زواجها من شاب تربطها به علاقة عاطفية، ولرفض الأسرة تلك العلاقة أرادت المتهمة التخلص منهما بقتلهما عمدا وتم القبض عليها، واعترفت تفصيليا بارتكاب الواقعة.