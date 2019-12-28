مرسى مطروح: ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهي في حملات إزالة

قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم ضبط لودر وخلاط ومعدات بناء، وإزالة إشغالات الطريق، بعد تعدد الشكاوى بمحيط مدرسة المعناوي لعدد 4 مقاهي، في حملات إزالة بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات المعنية.

وأكد المعداوي بأن الحملات المكبرة لمجلس المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق تحفظت على لودر وخلاط خرسانة ومعدات وأدوات بناء، خلف مخازن الشرطة بشارع علم الروم، بناء على الشكوي المقدمة من سكان الشارع بالمخالفة للقانون والبناء بدون ترخيص.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، بأنه تم ضبط 1200 مخالفة من خلال تنظيم 1180حملة مكبرة خلال 4 أشهر عبارة عن مخالفات إشغال طريق ونظافة بنطاق المدينة.

وأكد على الاستمرار في الدفع بالحملات المكبرة، لضمان تحقيق الالتزام، وفرض الانضباط بالشارع للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.