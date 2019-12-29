أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أنه لا بتدخل في اختيار مسدد ركلة الجزاء في المباراة، وذلك على خلفية تصدي وليد سليمان لركلة جزاء الفريق اليوم، السبت في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «أرفض التعليق على قرار الحكم في ركلة الجزاء».

وأضاف: «نحدد 3 أو 4 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، والقرار متروك للاعبين داخل أرض الملعب وفقا الأكثر جاهزية، ولا أتدخل في تحديد من يسدد ركلة الجزاء».

وتابع المدرب السويسري: «ليس مهما من يحرز الأهداف، نحن فريق جماعي، الهدف الأساسي تحقق بالفوز في المباراة».

وكان الأهلي حقق الفوز على ضيفه الزيمبابوي بنتيجة 2-0، ليرفع رصيده إلى النقطة 6 ويتساوى في صدارة المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي والهلال السوداني.