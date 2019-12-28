نائب تركي: يحتمل أن تطلب الحكومة تفويضا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد غد

رجح عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، محمد أردوغان، تقديم الحكومة التركية لمذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بعد غد الاثنين.

ووفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي، قال النائب التركي، اليوم السبت: "من المحتمل أن تقدم الحكومة التركية يوم 30 ديسمبر الجاري مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا".

وأضاف النائب التركي -في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"- أنه من المتوقع أن "تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي جلسة طارئة في 2 يناير المقبل لمناقشتها، وذلك عقب تلقي تركيا طلبًا من حكومة الوفاق الليبية لإرسال قوات تركية".

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدات له على "تويتر" أمس الجمعة، إن حكومة الوفاق الليبية طلبت دعما من تركيا، مشيرا إلى أن تركيا ستلتزم بتنفيذ تعهداتها في إطار الاتفاقية المبرمة بين البلدين، لحماية مصالح بلاده وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط.

وقال ألطون في تغريدته: "لا نريد تحول ليبيا لمنطقة حرب، وهناك قوة إقليمية تسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب تنشط في ليبيا، وجهود هذه القوة لتأسيس إدارة عميلة لن تنجح".

وأكد ألطون في تغريداته على ضرورة إنهاء جميع أشكال الدعم الخارجي للقوات التي تعمل ضد الحكومة الشرعية، مشددا على أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية للبلاد.