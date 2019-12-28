حزب موريتاني معارض يعلن اندماجه في الحزب الحاكم

أعلن حزب "عادل"، وهو حزب موريتاني معارض اندماجه، في الحزب الموريتاني الحاكم قبل ساعات من مؤتمر حاسم للحزب الحاكم.

وقالت فاطمة بين خطري الأمينة العام للحزب - في بيان صحفي الجمعة، في ختام مؤتمر طارئ للحزب في العاصمة الموريتانية نواكشوط - إن الاندماج يأتي بهدف للوقوف بقوة في وجه المحاولات الرامية إلى إعادة انتاج مناخات التأزيم استمرارا للنهج الذي كان قائما.

وقال يحي ولد الوقف رئيس الحزب وهو رئيس وزراء سابق، خلال مؤتمر صحفي، إن قرار الاندماج في الحزب الحاكم ليس من أجل الحصول على مناصب سياسية وإنما من أجل تنفيذ برنامج رئيس البلاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان حزب "عادل"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق يحيي ولد الواقف، قد تحول من الموالاة إلى المعارضة عام 2008، وظل يعارض نظام حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي سجن رئيسه عدة اشهر.