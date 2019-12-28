 كازاخستان تعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث تحطم طائرة بمدينة ألماتي - بوابة الشروق
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كازاخستان تعلن الحداد الوطني على ضحايا حادث تحطم طائرة بمدينة ألماتي

نور سلطان - أ ش أ
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 3:16 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 3:16 م

أعلنت كازاخستان اليوم السبت، حدادًا وطنيًا بعد مصرع 12 شخصًا جراء حادث تحطم طائرة ركاب وقع بعد فترة وجيزة من إقلاعها واصطدامها بمبنى سكني يقع بمدينة "ألماتي".

وذكرت شبكة (فرانس 24) أنه تم تنكيس علم كازاخستان الأكبر للنصف بالعاصمة (نور سلطان)، كما أطلق المسئولون نداء عاجلا من أجل تبرعات بالدم لمساعدة الناجين الجرحى من الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصًا من بينهم قائد الطائرة، فيما لا يزال 47 آخرون، من إجمالي 98 شخصًا كانوا على متنها، يتلقون العلاج اللازم بالمستشفى، من بينهم 8 أطفال، وفقًا لسلطات الطوارئ الكازاخية.

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