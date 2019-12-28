 مصرع شخصين وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الدوار - بوابة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الدوار

خميس البرعى :
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:32 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 12:32 م

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب آخر، اليوم السبت، جراء حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ميكروباص، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص طريق كفر الدوار سيدى غازى.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بحادث تصادم ومصابين.

وعلى الفور انتقل النقيب عبد العزيز خضر معاون مباحث مركز كفر إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين، وفاة طفله مجهولة حوالى 4 سنوات كدمة بالرأس، و(محمد عيد جمعة - 30 سنة)، وإصابة (عيد سعد جمعة - 40 سنة) اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمة شديدة بالوجه.

تم نقل الجثتين إلى مشرجة مستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة.

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