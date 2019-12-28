وسائل إعلام: بومبيو يصل إلى قاعدة عين الأسد في زيارة غير معلنة

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أفادت وسائل إعلام بوصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى قاعدة عين الأسد غرب العراق، في زيارة غير معلنة، وذلك حسبما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.