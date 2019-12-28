تخطت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي، لأول مرة، حاجز الـ 19 مليار دينار أي ما يعادل (6.78 مليار دولار أمريكي).

ووفقا لبيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني اليوم السبت فإن هذا التطور سيتيح للبلاد، لأول مرة منذ عدة أشهر، القدرة على تغطية 109 أيام توريد.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الاحتياطيات من النقد الأجنبي كانت يوم 27 ديسمبر 2018 في حدود 13 مليار دينار (4.64 مليار دولار)، وسمحت لتونس بتغطية 82 يوم توريد فقط.

وأرجع البنك المركزي السبب وراء الزيادة إلى ارتفاع دخل تونس من قطاع السياحة بحلول يوم 27 ديسمبر 2019 إلى 5،4 مليار دينار، مقابل 4 مليارات دينار خلال ذات الفترة من عام 2018.

وكان مجلس إدراة البنك المركزي التونسي، شدد خلال اجتماعه الدوري، أمس الجمعة، على أن التحسن التدريجي الذي عرفته أهم المؤشرات النقدية والمالية لتونس يبقى هشّا ولا بد من دعمه بالتحسين في نهج وأسلوب النمو.