عقيلة صالح: التدخل العسكري التركي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب عقيلة صالح، إن التدخل العسكري التركي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في ليبيا والمنطقة، حسبما أفادت تقارير إعلامية قبرصية اليوم السبت.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال يوم الخميس الماضي إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الليبية.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد وقعت اتفاقين مع أنقرة الشهر الماضي، أحدهما بشأن التعاون الأمني والآخر بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) أن تصريحات عقيلة جاءت عقب لقائه وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس في نيقوسيا اليوم.

وقد أعرب صالح وخريستودوليديس خلال اللقاء عن رفضهما لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية، قائلين إن هذه الاتفاقية باطلة وتخالف القانون الدولي.

ولا يمنح هذا الاتفاق قبرص أي سيادة على الجرف القاري الذي يعتقد أنه غني باحتياطيات الغاز الطبيعي.

وتشن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجوما منذ أبريل الماضي لاستعادة السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.