هونج كونج: صدامات وأعمال اعتقال خلال مظاهرات قريبة من الحدود مع الصين

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وقع اشتباك بين متظاهرين وقوات الشرطة على الحدود بين هونج كونج والأراضي الصينية.

وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة ألقت القبض على 14 شخصا.

وقالت محطة الإذاعة الرسمية في هونج كونج (آر تي إتش كي) قامت مجموعة من المتظاهرين بتحدي أفراد الشرطة السرية بمركز التسوق "لاندمارك نورث" ببلدة شوينج شوي على مقربة من مدينة شينزهين على الحدود الصينية مع المقاطعة.

واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين.

وأعلنت الشرطة على موقع تويتر أن "زعماء ملثمين" للمتظاهرين قاموا بقذف المسامير داخل المحلات وكدروا النظام العام.

وأضافت الإذاعة الرسمية "آر تي إتش كي" أن المتجر الكبير "متروبوليس بلازا" أن المحتجين صرخوا في وجوه المتبضعين قائلين لهم إن عليهم "العودة إلى الأراضي الصينية."

شدد أتباع حركة مؤيدي الديمقراطية ، التي بدأت مظاهراتها ضد الحكومة الصينية وقوانينها في هونج كونج منذ الصيف الماضي ، احتجاجاتهم ونقلوها خلال فترة عيد الميلاد إلى مراكز التسوق في هونج كونج.