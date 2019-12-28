 وفاة جندي من البحرية التايلاندية جراء إصابة بعدوى خلال إنقاذ «فتية الكهف» - بوابة الشروق
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وفاة جندي من البحرية التايلاندية جراء إصابة بعدوى خلال إنقاذ «فتية الكهف»

بانكوك - د ب أ:
نشر فى : السبت 28 ديسمبر 2019 - 3:05 م | آخر تحديث : السبت 28 ديسمبر 2019 - 3:05 م
أعلنت البحرية التايلاندية، أن جنديا من فرقتها "سيل"، توفى جراء عدوى بالدم أصيب بها بينما كان يساعد فريق كرة القدم للشباب الذي كان عالقا في كهف العام الماضي.

وكان الجندي بايروت باكبارا تحت الملاحظة الطبية منذ إصابته بعدوى الدم خلال عملية إنقاذ الفريق.

وأعلنت البحرية الملكية التايلاندية وفاته في بيان صدر في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة.

وفي يونيو 2018، علق فريق كرة قدم للشباب ومدربهم داخل كهف في شمال تايلاند بعدما سدت مياه سيل منفذ الخروج الوحيد، ما أدى إلى عملية إنقاذ هائلة شارك فيها آلاف من الأشخاص من الكثير من الدول.

حصلت عملية البحث والإنقاذ التي استمرت 19 يوما على الاهتمام العالمي. وجرى العثور على كل أعضاء الفريق أحياء بعد قضاء أكثر من أسبوع دون طعام. وخرجوا من الكهف بمساعدة غواصي الكهوف عبر مياه طينية وسريعة.

والضحية الأخرى للعملية كان السيرجنت العامل بفرقة سيل أيضا سامان جونان الذي توفى بينما كان يضع أسطوانات الأكسجين في الكهف لغواصين آخرين.

وقالت البحرية التايلاندية إن بايروت سيحصل على ترقية ما بعد وفاته وأن أسرته ستتلقى 465 ألف باهت (15420 دولارا).

وأعيد فتح كهف "ثام لونج-خون نام نانج نون" الواقع في إقليم شيانج راي بشمال البلاد أمام الزوار الشهر الماضي

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