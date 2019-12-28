المدير التنفيذي لمانشستر سيتي: جوارديولا سيحترم تعاقده مع النادي

يصر فيران سوريانو، المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، سيحترم تعاقده مع الفريق.

وحامت الشكوك حول مستقبل جوارديولا مع السيتي الفترة الماضية، بعدما كشفت صحيفة«ميرور» البريطانية في سبتمبر الماضي، أن زوجة جوارديولا عادت للإقامة في برشلونة، وأن اتفاق العامين الذي وقعه الإسباني مع الفريق العام الماضي، قد يتضمن شرط بإنهاء التعاقد من جانب جوارديولا إذا رغب في الرحيل، وهو ماقد يحدث الصيف القادم.

ونقلت صحيفة «ميرور» تصريحات سوريانو في مؤتمر دبي الدولي الرياضي، حول جوارديولا، حيث قال:" لقد قال بيب في مرات عديدة إن لديه عقد يمتد لهذا العام، بالإضافة إلى العام المقبل أيضًا، لايوجد نقاش حول ذلك".

وأضاف:" جوارديولا سيبقى، وسوف يغادر في الوقت المناسب في يوما ما، والنادي لديه القوة بالقدر الكافي لينجو من أي تغيير، ولكن بيب قال في العديد من المرات أنه لن يرحل".

وتطرق سوريانو، للحديث عن نتائج الفريق في الدوري مؤخرًا، حيث أكد: "سوف أقول أن مايحدث هو أمر طبيعي، ولكن ماليس طبيعي هو ماحدث في الموسمين الماضيين، حيث حقق السيتي 198 نقطة في سنتين".

وأتم:" الدوري الإنجليزي تنافسي للغاية، ويمكن لأي فريق ان يحقق الفوز أمام أي فريق، وبوضوح نحن لسنا سعداء بعدد المباريات التي خسرناها، ولكن هذه هى طبيعة المنافسة وطبيعة كرة القدم".

وكان مانشستر سيتي قد تلقي هزيمة على يد وولفرهامبتون في الجولة الـ19 من البريميرليج، ليتوقف رصيد الفريق عند النقطة 38 ويحتل المركز الـ3 خلف ليفربول المتصدر وليستر سيتي صاحب المركز الثاني.